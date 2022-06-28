В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу — Finance.ua

В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу Сегодня 08:38 — Энергетика

В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу

США понимают проблемы и опасения Украины, возникшие на фоне подготовки к новому отопительному сезону, и готовы к содействию. Но отмечают, что доставить газ в Украину непросто.

Сенатор США от штата Мэриленд, демократ Бен Кардин, рассказал Новости.Live, что первый вопрос повестки дня, в этом случае, — вопрос безопасности.

«Мы признаем, что этой зимой в Украине существует острая потребность в энергии, в газе, а также на лицо проблема с цепочкой поставок в Европе, которая не хочет зависеть от российского газа. Так что это неотложная ситуация, мы это понимаем», — отметил он.

Кардин подчеркнул, что в США достаточно сжиженного природного газа. Задача состоит в том, чтобы доставить его в Украину таким образом, чтобы удовлетворить энергетические потребности страны.

«Это сложная ситуация, поскольку объекты (терминалы сжиженного газа. — Ред.) расположены на море, и есть вопросы безопасности, поэтому существует проблема поставок в Украину. Она более серьезна, чем необходимость ускоренных полномочий по ленд-лизу, но мы смотрим, как мы можем удовлетворить эту потребность», — добавил Кардин.

Правительство Украины поручило накопить в отопительный сезон 19 млн кубометров газа. На сегодняшний день дополнительно стране нужно импортировать 5,8 млрд кубов, на это необходимо 8 млрд долларов.

Как сообщало издание Foreing Policy , директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, находясь в Вашингтоне, сделал американцам предложение заключить соглашение о газовом ленд-лизе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.