В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу — Finance.ua
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В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу

Энергетика
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В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу
В Конгрессе США прокомментировали инициативу поставлять Украине газ по ленд-лизу
США понимают проблемы и опасения Украины, возникшие на фоне подготовки к новому отопительному сезону, и готовы к содействию. Но отмечают, что доставить газ в Украину непросто.
Сенатор США от штата Мэриленд, демократ Бен Кардин, рассказал Новости.Live, что первый вопрос повестки дня, в этом случае, — вопрос безопасности.
«Мы признаем, что этой зимой в Украине существует острая потребность в энергии, в газе, а также на лицо проблема с цепочкой поставок в Европе, которая не хочет зависеть от российского газа. Так что это неотложная ситуация, мы это понимаем», — отметил он.
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Кардин подчеркнул, что в США достаточно сжиженного природного газа. Задача состоит в том, чтобы доставить его в Украину таким образом, чтобы удовлетворить энергетические потребности страны.
«Это сложная ситуация, поскольку объекты (терминалы сжиженного газа. — Ред.) расположены на море, и есть вопросы безопасности, поэтому существует проблема поставок в Украину. Она более серьезна, чем необходимость ускоренных полномочий по ленд-лизу, но мы смотрим, как мы можем удовлетворить эту потребность», — добавил Кардин.
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Правительство Украины поручило накопить в отопительный сезон 19 млн кубометров газа. На сегодняшний день дополнительно стране нужно импортировать 5,8 млрд кубов, на это необходимо 8 млрд долларов.
Как сообщало издание Foreing Policy, директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, находясь в Вашингтоне, сделал американцам предложение заключить соглашение о газовом ленд-лизе.
По материалам:
Novyny.live
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