Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП
Украина призывает международных партнеров как можно быстрее ввести газовое эмбарго против россии и усилить ограничения на экспорт российской нефти.
Об этом сообщает в Telergam руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, анонсированные ограничения на импорт российского золота от стран G7 будут стоить россии $19 млрд в год, и это хорошие новости, однако эффективнее было бы газовое эмбарго.
«Но гораздо больше россия получает от экспорта энергоресурсов. Газовое эмбарго и более жесткие ограничения на экспорт нефти необходимы „еще на вчера“. Нужно двигаться в этом направлении», — подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал, что вместе с другими мировыми лидерами на начавшемся в воскресенье саммите G7 в немецкой Баварии объявит о запрете на импорт золота из россии.
Также государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN сообщал, что введение запрета на импорт российского золота, что является второй по объемам статьей доходов рф после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.
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