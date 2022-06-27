Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП

Энергетика
0
Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП
Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП
Украина призывает международных партнеров как можно быстрее ввести газовое эмбарго против россии и усилить ограничения на экспорт российской нефти.
Об этом сообщает в Telergam руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, анонсированные ограничения на импорт российского золота от стран G7 будут стоить россии $19 млрд в год, и это хорошие новости, однако эффективнее было бы газовое эмбарго.
«Но гораздо больше россия получает от экспорта энергоресурсов. Газовое эмбарго и более жесткие ограничения на экспорт нефти необходимы „еще на вчера“. Нужно двигаться в этом направлении», — подчеркнул Ермак.
Читайте также
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал, что вместе с другими мировыми лидерами на начавшемся в воскресенье саммите G7 в немецкой Баварии объявит о запрете на импорт золота из россии.
Также государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN сообщал, что введение запрета на импорт российского золота, что является второй по объемам статьей доходов рф после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.