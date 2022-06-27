Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП Сегодня 15:13 — Энергетика

Нефтяное и газовое эмбарго против россии необходимы «еще на вчера», — ОП

Украина призывает международных партнеров как можно быстрее ввести газовое эмбарго против россии и усилить ограничения на экспорт российской нефти.

Об этом сообщает в Telergam руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, анонсированные ограничения на импорт российского золота от стран G7 будут стоить россии $19 млрд в год, и это хорошие новости, однако эффективнее было бы газовое эмбарго.

«Но гораздо больше россия получает от экспорта энергоресурсов. Газовое эмбарго и более жесткие ограничения на экспорт нефти необходимы „еще на вчера“. Нужно двигаться в этом направлении», — подчеркнул Ермак.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал, что вместе с другими мировыми лидерами на начавшемся в воскресенье саммите G7 в немецкой Баварии объявит о запрете на импорт золота из россии.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN сообщал, что введение запрета на импорт российского золота, что является второй по объемам статьей доходов рф после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.

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