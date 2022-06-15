Из-за эмбарго россия ежедневно недополучает от продажи нефти и газа 220 млн евро — Finance.ua
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Из-за эмбарго россия ежедневно недополучает от продажи нефти и газа 220 млн евро

Сегодня 13:21Энергетика
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Из-за нефтяного и газового эмбарго Запада ежедневно россия получает убыток на сумму 220 млн евро.
Об этом говорится в докладе Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA).
Отмечается, что в мае россия зарабатывала на экспорте энергоресурсов около 880 млн евро в день против 1,1 млрд евро в январе-феврале. С начала войны поставки российского газа в ЕС упали на 23%. В мае Европа покупала на 30% меньше газа, чем годом ранее.
Главный покупатель российского газа в ЕС — Германия сократила импорт этого топлива из россии на 31%, а импорт российской нефти Германией снизился на 25%. При этом Польша и Литва сократили потребление российского газа на 70%.
Теряя деньги по сравнению с другими поставщиками энергоресурсов, россия при этом получает за сырье больше, чем годом ранее. Даже с учетом скидок экспортные цены на российские энергоресурсы на 60% выше, чем в 2021 году.
При этом Bloomberg отмечает, что доход от экспорта российской нефти и газа снизился более чем наполовину мая в сравнении с апрелем 2022 года.
Расчеты Bloomberg показали, что доходы от нефти и газа в мае упали до 871 млрд рублей ($14,9 млрд) с 1,81 триллиона рублей в апреле, что было самым высоким показателем, по крайней мере за десятилетие, отмечает издание.
По материалам: Mind
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