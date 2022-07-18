ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро — Finance.ua

ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро Сегодня 16:13 — Казна и Политика

ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Совет ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Общая сумма поддержки в противостоянии российской агрессии достигла 2,5 млрд евро.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter

При этом он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

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Напомним, в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.

Напомним, Еврокомиссия предложила пакет финансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем его одобрили лидеры стран-членов ЕС. Однако, по информации западных СМИ, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине. ФРГ одобрила только первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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