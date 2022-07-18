ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро — Finance.ua
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ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Казна и Политика
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ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
Совет ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Общая сумма поддержки в противостоянии российской агрессии достигла 2,5 млрд евро.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
При этом он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.
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Напомним, в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.
Напомним, Еврокомиссия предложила пакет финансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем его одобрили лидеры стран-членов ЕС. Однако, по информации западных СМИ, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине. ФРГ одобрила только первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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