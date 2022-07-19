В ЕС подтвердили намерение предоставить Украине €9 миллиардов макрофинансовой помощи — Finance.ua

В ЕС подтвердили намерение предоставить Украине €9 миллиардов макрофинансовой помощи Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В ЕС подтвердили намерение предоставить Украине €9 миллиардов макрофинансовой помощи

Европейский совет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины и будет продолжать работать в направлении предоставления остального из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи, однако говорить о конкретных сроках рано.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«О макрофинансовой помощи. Еврокомиссия объявила о выделении 9 млрд евро. К настоящему времени Совет ЕС достиг согласия выплатить 1 миллиард. Мы продолжаем работать, чтобы найти путь к выплате остальных 8 миллиардов евро. Я не могу предоставить вам какую-то дату на этот счет, но это остается в нашей повестке дня, и мы будем искать путь, чтобы это сделать. Потому что мы в полной мере понимаем макроэкономические трудности, с которыми сталкивается Украина», — сказал Боррель.

Он отметил, что подобные осложнения нормальны в условиях войны, когда доходы государства проходят через определенный коллапс.

«Мы будем оказывать макрофинансовую помощь, чтобы стабилизировать Украину, потому что это так же важно, как и оказание военной помощи», — добавил высокий представитель ЕС.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, откуда и как Еврокомиссия намерена мобилизовать деньги для помощи Украине, он отметил, что во всем следует придерживаться последовательности действий.

«Мы только что согласовали выделение дополнительных 500 миллионов евро. Вы спрашиваете, что будет дальше. Следующий шаг — потратить эти 500 миллионов евро. Когда это будет сделано, мы посмотрим, что будет дальше. Никто сегодня не выступал против выделения этих 500 миллионов евро. Соглашение по этому поводу было достигнуто. Все страны согласились, что эти 500 миллионов евро должны быть взяты из Европейского фонда мира. Это, безусловно, не бездонная бочка с деньгами, но пока что мы продолжаем финансировать расходы, которые мы гарантировали для Украины», — отметил Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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