Не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро, — Марченко — Finance.ua
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Не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро, — Марченко

Казна и Политика
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Среди стран ЕС нет единого мнения по предоставлению Украине пакета помощи на 9 млрд евро. Не все страны Союза готовы поддерживать Украину такой суммой.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Corriere della Sera.
Министр отметил, что Украина получает оружие и военную помощь, но этого недостаточно, чтобы победить или отвоевать оккупированные территории. Это очевидный признак того, что Европейский союз и мир устали от войны в Украине.
«Некоторые правительства не готовы поддерживать Украину такой суммой. В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину», — добавил он.
Таким образом Марченко фактически подтверждает информацию итальянских СМИ о том, что Германия блокирует этот пакет помощи.
Напомним, Еврокомиссия предложила пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем был одобрен лидерами стран — членов ЕС.
Однако, по информации западных СМИ, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине. ФРГ одобрила только первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.
В то же время в Минфине Украины заявляют о необходимости оказания помощи в 5 млрд долларов в месяц.
По материалам:
РБК-Україна
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