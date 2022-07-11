Не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро, — Марченко Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Среди стран ЕС нет единого мнения по предоставлению Украине пакета помощи на 9 млрд евро. Не все страны Союза готовы поддерживать Украину такой суммой.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Corriere della Sera

Министр отметил, что Украина получает оружие и военную помощь, но этого недостаточно, чтобы победить или отвоевать оккупированные территории. Это очевидный признак того, что Европейский союз и мир устали от войны в Украине.

«Некоторые правительства не готовы поддерживать Украину такой суммой. В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину», — добавил он.

Таким образом Марченко фактически подтверждает информацию итальянских СМИ о том, что Германия блокирует этот пакет помощи.

Напомним, Еврокомиссия предложила пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем был одобрен лидерами стран — членов ЕС.

Однако, по информации западных СМИ, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине. ФРГ одобрила только первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

В то же время в Минфине Украины заявляют о необходимости оказания помощи в 5 млрд долларов в месяц.

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