Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, — Кулеба Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз. Но его не будут раскрывать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes

«У нас не правительство, а лично Президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу», — отметил он.

По его словам, решение о вступлении зависит от Европейского союза, а не только Украины.

«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-нибудь в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо будет тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать», — добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что частичная оккупация территории Украины не станет преградой для вступления в Евросоюз, если сам ЕС захочет найти политическое решение.

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