Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, — Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз. Но его не будут раскрывать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes.
«У нас не правительство, а лично Президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу», — отметил он.
По его словам, решение о вступлении зависит от Европейского союза, а не только Украины.
«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-нибудь в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо будет тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать», — добавил Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба заявлял, что частичная оккупация территории Украины не станет преградой для вступления в Евросоюз, если сам ЕС захочет найти политическое решение.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью