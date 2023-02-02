В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно

Украине нужно около 3 миллиардов долларов финансирования от иностранных партнеров ежемесячно.

Об этом рассказала заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.

«Несмотря на беспрецедентно сложные условия войны и постоянную неопределенность, украинское правительство справилось с финансовыми и экономическими вызовами. Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря невероятным усилиям международных партнеров Украины, за что мы очень благодарны», — отметила заместитель министра финансов Украины.

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По ее словам, правительство провело системную работу по уменьшению дефицита бюджета путем увеличения налоговых и таможенных поступлений, а также оптимизации ряда направлений бюджетных расходов.

Потребности в финансировании в 2023 году

В 2023 году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около 3 млрд дол. США ежемесячно. Предсказуемость, регулярность и ритмичность поступления средств — чрезвычайно важные условия, поскольку это позволит избежать монетарного финансирования, что негативно влияет на экономику. Получение указанного финансирования позволит и дальше эффективно противостоять полномасштабной вооруженной агрессии рф.

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«В настоящее время у украинского правительства есть подтверждение о финансировании от ЕС и Соединенных Штатов около 30 млрд дол. США в 2023 году. Однако остается потребность еще в 10 млрд. дол. США. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ», — рассказала Зыкова.

По ее словам, Украина заинтересована в обеспечении эффективного, подотчетного и прозрачного использования финансирования, включая доноров. В настоящее время ведется активная работа по созданию соответствующих механизмов.

Какие сферы нуждаются в донорском финансировании

Замминистра финансов очертила ключевые приоритеты государства, нуждающиеся в донорском финансировании для быстрого восстановления — это энергетика, разминирование, восстановление жилых домов и критической инфраструктуры, а также экономическая поддержка.

Инвестиции партнеров и доноров будут направлены в первую очередь на создание базовых и безопасных условий для жизни и бизнеса.

Зыкова отметила необходимость восстановления критической инфраструктуры, в частности — электросетей, дорог, железных дорог, газоснабжения, водопроводов, восстановления школ и больниц, а также предоставления временного жилья тем, кто его потерял.

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