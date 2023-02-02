В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно

Казна и Политика
72
В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно
В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно
Украине нужно около 3 миллиардов долларов финансирования от иностранных партнеров ежемесячно.
Об этом рассказала заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.
«Несмотря на беспрецедентно сложные условия войны и постоянную неопределенность, украинское правительство справилось с финансовыми и экономическими вызовами. Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря невероятным усилиям международных партнеров Украины, за что мы очень благодарны», — отметила заместитель министра финансов Украины.
Читайте также
По ее словам, правительство провело системную работу по уменьшению дефицита бюджета путем увеличения налоговых и таможенных поступлений, а также оптимизации ряда направлений бюджетных расходов.

Потребности в финансировании в 2023 году

В 2023 году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около 3 млрд дол. США ежемесячно. Предсказуемость, регулярность и ритмичность поступления средств — чрезвычайно важные условия, поскольку это позволит избежать монетарного финансирования, что негативно влияет на экономику. Получение указанного финансирования позволит и дальше эффективно противостоять полномасштабной вооруженной агрессии рф.
Читайте также
«В настоящее время у украинского правительства есть подтверждение о финансировании от ЕС и Соединенных Штатов около 30 млрд дол. США в 2023 году. Однако остается потребность еще в 10 млрд. дол. США. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ», — рассказала Зыкова.
По ее словам, Украина заинтересована в обеспечении эффективного, подотчетного и прозрачного использования финансирования, включая доноров. В настоящее время ведется активная работа по созданию соответствующих механизмов.

Какие сферы нуждаются в донорском финансировании

Замминистра финансов очертила ключевые приоритеты государства, нуждающиеся в донорском финансировании для быстрого восстановления — это энергетика, разминирование, восстановление жилых домов и критической инфраструктуры, а также экономическая поддержка.
Место для вашей рекламы
Инвестиции партнеров и доноров будут направлены в первую очередь на создание базовых и безопасных условий для жизни и бизнеса.
Зыкова отметила необходимость восстановления критической инфраструктуры, в частности — электросетей, дорог, железных дорог, газоснабжения, водопроводов, восстановления школ и больниц, а также предоставления временного жилья тем, кто его потерял.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.