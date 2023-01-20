В правительстве назвали 4 источника финансирования восстановления Украины — Finance.ua

В правительстве назвали 4 источника финансирования восстановления Украины Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В правительстве назвали 4 источника финансирования восстановления Украины

Украина рассчитывает, что следующая Конференция восстановления Украины в Лондоне позволит мобилизовать международную поддержку для быстрого восстановления.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-брифинге с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и министром по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грантом Шаппсом.

Шмыгаль напомнил, что в Лугано Украина представила проект Плана восстановления. Также были утверждены принципы, на которых должно базироваться восстановление, и Украина уже работает над выполнением своих обязательств.

«Основное возмещение ущерба должно быть возложено на агрессора. Для привлечения россии к ответственности за преступления важно выработать соответствующие механизмы международного права. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами мы четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление», — сказал премьер.

Украина предлагает 4 основных источника финансирования Плана восстановления:

1) конфискованные российские средства в Украине и мире;

2) средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций;

3) непосредственно денежные средства из государственного бюджета Украины;

4) средства доноров и частного сектора.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис со своей стороны отметил, что в Лондоне продолжится работа над решениями, принятыми в Лугано.

«Я считаю, что нам нужен компас, по которому мы следовали бы даже в такие темные времена, какие мы сейчас переживаем. Декларация Лугано служит именно таким компасом», — сказал Игнацио Кассис.

Министр по бизнесу и энергетике Грант Шаппс сказал: «Наша непреклонная приверженность Украине также заключается в помощи привлечения финансовой поддержки, которая необходима ей для восстановления после разрушений, жестоким образом причиненных москвой».

Грант Шаппс выразил уверенность, что Великобритания справится с вызовом мобилизации поддержки Украины со всего мира.

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