В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро — Finance.ua
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В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро

Казна и Политика
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В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро
В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро
Страны-члены Европейского Союза должны проголосовать за предоставление Украине 18 миллиардов финансовой помощи в следующем году в начале декабря, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября.
Зыкова приветствовала решение Европейского парламента о поддержке этого транша как «чрезвычайно положительную новость», но напомнила, что это не последний шаг для оказания помощи.
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«Следующим шагом будет голосование стран-членов ЕС в Европейском Совете. Мы ожидаем такого одобрения 6 декабря. Искренне надеемся, что в ближайшее время будут завершены все внутренние процедуры ЕС, поскольку нам необходимо понимать, что мы сможем получить первый транш из пакета на 18 миллиардов в январе 2023 года. Почему это важно: мы должны планировать наши расходы, в первую очередь, социально важные. Поэтому именно стабильность и предсказуемость поступления этих средств — залог правильного формирования плана покрытия социально важных расходов», — пояснила она.
По словам чиновника, 18 миллиардов долларов — это кредит, который предоставляется на длительный срок. Бюджет ЕС будет покрывать расходы на проценты за использование этих средств.
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«То есть Еврокомиссия будет занимать средства на международных рынках и будет перечислять Украине выручку на тех же условиях. То есть, по сути, этот кредит на 70% будет обеспечен за счет сумм, выделенных из бюджета Евросоюза», — сказала Зыкова.
Замминистра добавила, что почти половина дефицита государственного бюджета в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза.
С начала полномасштабного российского вторжения большинство стран ЕС оказывают Украине свою поддержку. Недавно Европейская комиссия официально предложила предоставить Киеву в 2023 году до 18 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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