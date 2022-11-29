В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро — Finance.ua

В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, когда ожидают решения ЕС по предоставлению 18 миллиардов евро

Страны-члены Европейского Союза должны проголосовать за предоставление Украине 18 миллиардов финансовой помощи в следующем году в начале декабря, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября.

Зыкова приветствовала решение Европейского парламента о поддержке этого транша как «чрезвычайно положительную новость», но напомнила, что это не последний шаг для оказания помощи.

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«Следующим шагом будет голосование стран-членов ЕС в Европейском Совете. Мы ожидаем такого одобрения 6 декабря. Искренне надеемся, что в ближайшее время будут завершены все внутренние процедуры ЕС, поскольку нам необходимо понимать, что мы сможем получить первый транш из пакета на 18 миллиардов в январе 2023 года. Почему это важно: мы должны планировать наши расходы, в первую очередь, социально важные. Поэтому именно стабильность и предсказуемость поступления этих средств — залог правильного формирования плана покрытия социально важных расходов», — пояснила она.

По словам чиновника, 18 миллиардов долларов — это кредит, который предоставляется на длительный срок. Бюджет ЕС будет покрывать расходы на проценты за использование этих средств.

«То есть Еврокомиссия будет занимать средства на международных рынках и будет перечислять Украине выручку на тех же условиях. То есть, по сути, этот кредит на 70% будет обеспечен за счет сумм, выделенных из бюджета Евросоюза», — сказала Зыкова.

Замминистра добавила, что почти половина дефицита государственного бюджета в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза.

С начала полномасштабного российского вторжения большинство стран ЕС оказывают Украине свою поддержку. Недавно Европейская комиссия официально предложила предоставить Киеву в 2023 году до 18 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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