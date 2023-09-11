В Минфине оценили риск глобальной рецессии и ее последствия для Украины — Finance.ua

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В Минфине оценили риск глобальной рецессии и ее последствия для Украины

Казна и Политика
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В Минфине оценили риск глобальной рецессии и ее последствия для Украины
В Минфине оценили риск глобальной рецессии и ее последствия для Украины
Рецессия мировой экономики может ощутимо отразиться на поддержке Украины со стороны стран-партнеров, однако украинские правительственные эксперты не прогнозируют начала глобального кризиса в 2024 году.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время мероприятия «Global Outlook: Новая экономика Украины», организатором которого выступила Европейская Бизнес Ассоциация.
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«Рецессия сейчас зафиксирована частично только в Германии, потому что у них три квартала есть негативный рост экономики. Возможно, есть снижение экономической активности в Китае. Цикл борьбы с инфляцией, происходящий сейчас, уже на финальной стадии. Думаю, и в США, и в ЕС в ближайшее время мы увидим либо паузу, либо на 2024 год уже будут сигналы по ослаблению имеющегося сейчас монетарного давления», — сказал он.
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Министр считает, что правительства наиболее развитых стран уже прошли сложный инфляционный период с минимальными потерями для их экономик.
«В следующем году я думаю, что мир ожидает больше перспектив экономического роста, чем рецессия», — сказал Марченко.
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Напомним, в начале 2023 года директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что треть мировой экономики будет поражена рецессией в этом году, а в 2023 году мир ждет еще «более тяжелый» год, чем 2022-й. При этом темпы роста замедляют одновременно США, ЕС и Китай, отметила она.
Всемирный банк также в начале 2023 г. снизил свои прогнозы роста для большинства стран и регионов и предупредил, что новые неблагоприятные потрясения могут привести к рецессии мировой экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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