Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США

71
Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США
Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США
Аналитики Goldman Sachs Group снизили оценку вероятности рецессии в США. Теперь они оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней отметки в 25%, сообщает CNBC.
Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статистическими данными.
«Главной причиной снижения (вероятности рецессии, — Ред.) стал тот факт, что недавние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии», — говорится в прогнозе.
Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. Федрезерв все равно повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако цикл усиления денежно-кредитной политики может закончиться.
Читайте также
Экономисты Goldman Sachs считают, что темпы роста американской экономики во втором квартале 2023 г. могут составлять около 2,6%. В первом квартале ВВП США увеличился на 2% по пересчету на годовые темпы.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система провела стресс-тестирование крупнейших банков США и выяснила, что у них есть хорошие шансы пережить рецессию.
О возможном наступлении рецессии в мировой и американской экономике говорят с конца 2022 года.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.