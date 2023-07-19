Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США — Finance.ua

Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США Сегодня 10:12

Больше оптимизма: Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США

Аналитики Goldman Sachs Group снизили оценку вероятности рецессии в США. Теперь они оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней отметки в 25%, сообщает CNBC.

Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статистическими данными.

«Главной причиной снижения (вероятности рецессии, — Ред.) стал тот факт, что недавние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии», — говорится в прогнозе.

Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. Федрезерв все равно повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако цикл усиления денежно-кредитной политики может закончиться.

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Экономисты Goldman Sachs считают, что темпы роста американской экономики во втором квартале 2023 г. могут составлять около 2,6%. В первом квартале ВВП США увеличился на 2% по пересчету на годовые темпы.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система провела стресс-тестирование крупнейших банков США и выяснила, что у них есть хорошие шансы пережить рецессию.

О возможном наступлении рецессии в мировой и американской экономике говорят с конца 2022 года.

НВ По материалам:

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