Индия может стать второй экономикой мира до 2075 года — Goldman Sachs
До 2075 года Индия обгонит США и станет второй по величине экономикой мира.
Об этом сообщают аналитики из Goldman Sachs.
Помимо растущего населения, движущей силой экономического роста Индии является прогресс страны в области инноваций и технологий, увеличение капиталовложений и повышение производительности труда.
Тем временем S&P Global и Morgan Stanley прогнозируют, что уже к 2030 году Индия станет третьей по величине экономикой мира.
Ранее, в первом квартале 2023 года ВВП Индии увеличился на 6,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания опрошенных Reuters экономистов (рост на 5%).
В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в мире, уступая Германии, Японии, Китаю и США.
Напомним, Индия вернула себе 5-е место по величине фондового рынка в мире после того, как в январе уступила этот статус Франции, поскольку иностранные инвесторы раскупают акции азиатской страны.
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