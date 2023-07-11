Индия может стать второй экономикой мира до 2075 года — Goldman Sachs Сегодня 21:31 — Мир

Индия может стать второй экономикой мира до 2075 года — Goldman Sachs

До 2075 года Индия обгонит США и станет второй по величине экономикой мира.

Об этом сообщают аналитики из Goldman Sachs.

Помимо растущего населения, движущей силой экономического роста Индии является прогресс страны в области инноваций и технологий, увеличение капиталовложений и повышение производительности труда.

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Тем временем S&P Global и Morgan Stanley прогнозируют, что уже к 2030 году Индия станет третьей по величине экономикой мира.

Ранее, в первом квартале 2023 года ВВП Индии увеличился на 6,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания опрошенных Reuters экономистов (рост на 5%).

В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в ​​мире, уступая Германии, Японии, Китаю и США.

Напомним, Индия вернула себе 5-е место по величине фондового рынка в мире после того, как в январе уступила этот статус Франции, поскольку иностранные инвесторы раскупают акции азиатской страны.

Фінансовий клуб По материалам:

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