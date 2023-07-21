В Минфине не исключают внесения изменений в госбюджет до конца года — Finance.ua

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В Минфине не исключают внесения изменений в госбюджет до конца года

Казна и Политика
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В Минфине не исключают внесения изменений в госбюджет до конца года
В Минфине не исключают внесения изменений в госбюджет до конца года
В Министерстве финансов не исключают, что государственный бюджет до конца этого года придется менять, поскольку постоянно возникают новые неотложные потребности.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.
«Мы сейчас спланировали бюджет до конца года точно, но вопрос в том, что насущные потребности возникают каждый день. Я не исключаю того, что бюджет придется пересматривать», — сказал он.
Марченко объяснил, что госбюджет-2023 Министерству финансов подало на рассмотрение Рады 15 сентября 2022 года, когда развертывалась успешная операция Сил обороны на харьковском направлении, а также ожидались успехи на херсонском направлении.
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«В тот момент в обществе преобладало настроение, что война вот-вот закончится победой Украины. Никто бы не понял, если бы мы при подготовке бюджета закладывали те цифры, которые есть сейчас», — добавил министр финансов.
Уже после этого появилась программа МВФ, который провел объективную оценку, в частности военной кампании, но есть вопрос по бюджету 2024 года.
По материалам:
Економічна Правда
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