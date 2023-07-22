Шмыгаль: В первые 6 месяцев 2023 года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета — Finance.ua

Шмыгаль: В первые 6 месяцев 2023 года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета Сегодня 13:50 — Казна и Политика

Шмыгаль: В первые 6 месяцев 2023 года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство справилось с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета в первые шесть месяцев 2023 года.

«Мы видим и ясно понимаем, как пройдем этот год с точки зрения финансирования дефицита бюджета. Это позволяет нам обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую устойчивость нашего государства… За первые шесть месяцев 2023 года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоги граждан и бизнеса мы направляли на обеспечение обороны и безопасности нашей страны», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, всего за январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 млрд грн, из которых 600 млрд грн — это налоговые поступления, 270 млрд грн — это гранты от международных партнеров.

Он также отметил, что всего по итогам первых шести месяцев в разные фонды госбюджета поступило 1 трлн 302 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

«Если доходы составляли 1,3 трлн грн, то за этот же период за шесть месяцев расходы госбюджета составили 1 трлн 784 млрд грн. Как я уже говорил, абсолютным приоритетом бюджета является безопасность и оборона. На это мы тратим около половины всех средств, которые есть в бюджете», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, за шесть месяцев 2023 года из госбюджета на соцвыплаты направлено 231 млрд грн, из этих средств 136 млрд грн было направлено на пенсии и поддержку Пенсионного фонда, было выплачено 23,1 млрд грн субсидий.

«Кроме армии, безопасности и социальных выплат, ключевыми сферами расходов за первое полугодие остались медицина, образование и поддержка регионов. В первом квартале этого года удалось обеспечить среднюю зарплату врачей на уровне почти 22 тысяч гривен. Только образовательные субвенции для регионов за шесть месяцев выплачены на сумму более 56 млрд грн. Из них уже 900 млн грн направлено на обустройство бомбоубежищ в школах и еще 600 млн грн — на закупку новых школьных автобусов», — добавил премьер.

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