В Минфине назвали сумму для индексации пенсий — Finance.ua

В Минфине назвали сумму для индексации пенсий
В 2023 году в Украине пройдет плановая индексация пенсий. На эти цели в государственном бюджете добавили почти 40 млрд гривен.
Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью «Укринформу».
По его словам, если в 2022 году на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусматривалось 400 миллиардов гривен, то на следующий — почти 447 миллиардов.
«Даже в условиях войны финансирование увеличили более чем на 40 миллиардов гривен. Между прочим, мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры — одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение — это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда», — сказал он.
В то же время Ермоличев сообщил, что финансирование остальных направлений — поддержки внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и т.д. — сохранили на уровне этого года.
Справка Finance.ua:
- министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в марте 2023 года украинские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат;
- напомним, в бюджете на следующий год на пенсионное обеспечение заложено почти 874 млрд грн, что на 21 млрд грн больше, чем в этом году;
- в связи с повышением прожиточного минимума некоторые пенсии возрастут в среднем на 5% и эта сумма в бюджете на следующий год заложена.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью