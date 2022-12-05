Пенсия и минимальная зарплата: как изменятся выплаты в следующем году — Finance.ua

Пенсия и минимальная зарплата: как изменятся выплаты в следующем году Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Пенсия и минимальная зарплата: как изменятся выплаты в следующем году

В принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Об этом пишет ТСН.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2023 году

В принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Из-за полномасштабной войны прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, равно как минимальная пенсия по возрасту в следующем году увеличиваться не будет и составит 2093 грн. Минимальная заработная плата также не изменится в 2023 году, сейчас она составляет 6700 грн.

То есть традиционного повышения минималки и надбавок к пенсиям в следующем году не предусмотрено.

Индексация пенсий в 2023 году

Несмотря на все, в марте 2023 года запланирована индексация пенсий. Предварительно речь идет о повышении на 5%.

Кто сможет стать пенсионером в следующем году

Оформить пенсию в возрасте 60 лет в 2023 году смогут украинцы со стажем 30 лет, в 63 года смогут выйти на пенсию со стажем не менее 20 лет, в 65 лет — не менее 15.

Пенсии чернобыльцев в 2023 году

Согласно внесенным изменениям в законодательство по пенсионному обеспечению чернобыльцев, минимальные пенсии по инвалидности у ликвидаторов теперь привязаны к средней зарплате по Украине. Средняя зарплата по стране, учитываемая при расчете пенсий, за 2021 год составляет 12 993,56 грн. При инвалидности I группы общий размер пенсии по всем надбавкам не может быть ниже этой суммы, то есть 100%. У лиц со II группой инвалидности пенсия устанавливается в размере не ниже 80% указанной суммы, при наличии III группы — 60%.

В феврале 2023 года Пенсионный фонд озвучит среднюю зарплату за 2022 год. Согласно размеру средней зарплаты от 1 марта 2023 г. состоится автоматический перерасчет минимальных пенсий чернобыльцев.

Хватит ли денег на пенсии в следующем году

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2023 году украинцы не останутся без пенсий, зарплат и других бюджетных выплат. Кабинет Министров в 2023 году планирует покрыть все социальные бюджетные расходы, связанные с выплатой пенсий, зарплат бюджетникам, пособия внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью. Все это будет профинансировано благодаря надежным партнерам Украины — США, Канаде и странам Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН По материалам:

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