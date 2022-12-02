В Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света — Finance.ua

В Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света
Руководители ОСР (операторы системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, заявил министр энергетики Герман Галущенко на совещании с представителями ОСР.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Галущенко подчеркнул, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей по несоблюдению графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.
«И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб — Киев, Киевская область, Полтава и Львов», — отметил он.
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По его словам, при отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях.
«Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность», — подчеркнул министр.
Напомним, в ДТЭК заявили, что 1497 жилых домов в Киеве не подпадали под отключения света потому, что были запитаны по тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры.
Теперь 750 дополнительных домов будут отключаться на равных условиях с другими.
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