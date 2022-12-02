Для Киева увеличили лимит на электроэнергию — Finance.ua

Для Киева увеличили лимит на электроэнергию Сегодня 11:33 — Энергетика

Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии. Столица постепенно приближается к плановым отключениям.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

В то же время, как отметили в пресс-службе, все чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам Сергея Коваленко, гендиректора YASNO, на это несколько причин.

Первая — горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматику выбивает из-за перепадов напряжения.

Вторая — погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть.

«Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям», — говорится в сообщении.

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