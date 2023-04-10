В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны

Казна и Политика
51
В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны
В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны
В Украине планируют создать Трастовой фонд, который мог бы выступить страховщиком инвесторов и повысить их интерес, сейчас ведутся переговоры с международными донорами.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Страхование инвестиций играет основную роль в процессе привлечения средств для восстановления Украины. Кроме того, страхование военных рисков является мультипликационным инструментом и может нести в себе гораздо большее количество различных инструментов рынка капитала. Как правило, перезагрузка рынка инвестиций начинается с долговых инструментов", — заявил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.
Читайте также
Как отметил Грибан, сейчас ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда (так называемого страхового пула), который мог бы выступить перестраховым потенциалом для того, чтобы повысить интерес международных финансовых институций вроде MIGA и DFC к страхованию инвестиционных проектов.
«Трастовый Фонд должен обеспечить перестраховой капитал. Мы рассчитываем получить 510 млн долларов в этом году, которые мы сможем умножить на два за счет эффекта мультипликатора и от привлечения частных капиталов. Большая часть этих средств затем пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций. Кроме того, мобилизуя крупных международных перестраховщиков, мы надеемся в краткосрочной перспективе запустить еще и украинский рынок страхования, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины», — добавил Грибан.
Место для вашей рекламы
Были представлены четыре варианта разблокирования международного рынка страхования для Украины, среди которых:
1. Создание специального Трастового фонда и Подразделения андерайтинга в структуре существующего агентства страхования военно-политических рисков.
2. Использование существующей экспертизы по вопросам страхования военно-политических рисков внутри новой структуры управления.
3. Создание нового агентства страхования военно-политических рисков на национальном или многонациональном уровне, которое будет действовать как Организационная платформа и будет «выращивать» Подразделение андерайтинга и администрирования, передавая новому юридическому лицу знания, навыки и подходы.
4. Создание нового агентства страхования военно-политических рисков, опирающегося на передовую практику глобального рынка страхования этого вида рисков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.