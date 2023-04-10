В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны — Finance.ua

В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны Сегодня 13:30 — Казна и Политика

В Минэкономики придумали, как защитить капитальные инвестиции в условиях войны

В Украине планируют создать Трастовой фонд, который мог бы выступить страховщиком инвесторов и повысить их интерес, сейчас ведутся переговоры с международными донорами.

Страхование инвестиций играет основную роль в процессе привлечения средств для восстановления Украины. Кроме того, страхование военных рисков является мультипликационным инструментом и может нести в себе гораздо большее количество различных инструментов рынка капитала. Как правило, перезагрузка рынка инвестиций начинается с долговых инструментов", — заявил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

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Как отметил Грибан, сейчас ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда (так называемого страхового пула), который мог бы выступить перестраховым потенциалом для того, чтобы повысить интерес международных финансовых институций вроде MIGA и DFC к страхованию инвестиционных проектов.

«Трастовый Фонд должен обеспечить перестраховой капитал. Мы рассчитываем получить 510 млн долларов в этом году, которые мы сможем умножить на два за счет эффекта мультипликатора и от привлечения частных капиталов. Большая часть этих средств затем пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций. Кроме того, мобилизуя крупных международных перестраховщиков, мы надеемся в краткосрочной перспективе запустить еще и украинский рынок страхования, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины», — добавил Грибан.

Были представлены четыре варианта разблокирования международного рынка страхования для Украины, среди которых:

1. Создание специального Трастового фонда и Подразделения андерайтинга в структуре существующего агентства страхования военно-политических рисков.

2. Использование существующей экспертизы по вопросам страхования военно-политических рисков внутри новой структуры управления.

3. Создание нового агентства страхования военно-политических рисков на национальном или многонациональном уровне, которое будет действовать как Организационная платформа и будет «выращивать» Подразделение андерайтинга и администрирования, передавая новому юридическому лицу знания, навыки и подходы.

4. Создание нового агентства страхования военно-политических рисков, опирающегося на передовую практику глобального рынка страхования этого вида рисков.

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