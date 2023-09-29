В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы уловия — Finance.ua

В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы уловия Сегодня 14:02 — Казна и Политика

В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы уловия

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев считает, что вернуть экономику страны к довоенному уровню и даже нарастить показатели можно за 4 года.

Об этом чиновник сказал в интервью Укринформу

По словам Соболева, ключевыми условиями для этого будет вступление Украины в ЕС и НАТО, а также возвращение беженцев домой.

«Мы планируем за четыре года вернуть экономику на довоенный уровень и добавить еще рост. За первый год войны экономика страны сократилась на 30%, поэтому мы должны за четыре года превысить этот показатель», — сказал замглавы Минэкономики.

«У нас есть две ключевые предпосылки — это безопасность и вступление в НАТО и интеграция с ЕС. Кроме того, рост экономики напрямую связан с фактором возвращения беженцев в Украину — чем больше людей вернется, тем выше будут показатели экономического роста», — добавил. он.

По словам Соболева, Украина может стать лидером в «зеленой» металлургии, особенно в производстве «зеленой» стали.

«К примеру, в 2026 году в ЕС вступает в силу регуляция CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм декарбонизации экономики. — Ред.), которая должна в том числе декарбонизировать европейский металлургический сектор — и это создает экономическую возможность для Украины. Например, мы можем после войны производить декарбонизированную сталь и экспортировать ее в Европу на выгодных условиях», — рассказал чиновник.

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