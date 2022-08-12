В Минэкономики назвали условия доступной ипотеки под 3 и 7% — Finance.ua
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В Минэкономики назвали условия доступной ипотеки под 3 и 7%

Кредит&Депозит
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В Минэкономики назвали условия доступной ипотеки под 3 и 7%
В Минэкономики назвали условия доступной ипотеки под 3 и 7%, www.freepik.com
Программа доступной ипотеки под 3% годовых с октября 2022 г. заработает для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых. На следующем этапе — с начала 2023 года — она станет массовой, и получить дешевый ипотечный кредит (под 7% годовых) смогут все украинцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и отвечающие требованиям программы.
Об этом во время Национального телемарафона сообщила Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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«Уже с октября мы запускаем первый этап программы Доступная ипотека. Рассчитываем, что до конца года военнослужащие, правоохранители, медики, педагоги и ученые получат около 2 тысяч квартир на условиях доступной ипотеки», — подчеркнула Свириденко.
Кто сможет получить «Доступную ипотеку»:
  • с октября 2022 воспользоваться программой смогут военнослужащие, правоохранители, медики, учителя и ученые;
  • на втором этапе — все остальные украинцы в возрасте от 18 до 70 лет (возрастные границы обусловлены тем, что человек должен подходить по банковским критериям возможности погашения кредита), если соответствуют определенным условиям.
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Условия программы:
  1. базовое условие для доступной ипотеки: 52,5 квадратных метра на одного человека + 21 «квадрат» на каждого члена семьи. То есть семья из трех человек может рассчитывать на получение ипотеки на покупку квартиры до 94,5 квадратных метров;
  2. процентные ставки: 3% (для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогических работников образования и ученых); 7% (для других).
  3. срок кредитования — до 20 лет;
  4. первоначальный взнос — 20% стоимости жилья;
  5. участники программы не должны участвовать в других государственных программах. К примеру, если вы погашаете действующий кредит по программе молодежного жилищного фонда, то воспользоваться доступной ипотекой не сможете;
  6. процентная ставка остается фиксированной в течение всего срока кредита.
Как податься на программу
Алгоритм участия в ипотечной программе максимально упрощен. Человеку не нужно будет идти в банк для подачи заявки. Пройти через все процедуры можно через «Дія». Этим экономится время и достигается максимум эффективности.
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Благодаря «Дія» процесс принятия решения банками-участниками программы по заявкам на ипотеку будет частично автоматизирован. Банки самостоятельно принимают решения на основе полученных из реестров данных.
По деньгам следует ориентироваться на среднюю стоимость жилья в регионах, когда будут обрабатываться заявки на ипотеку.
Если вы хотите купить что-то более дорогое или большее по площади, придется доплатить за это самостоятельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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