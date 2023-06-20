В Минцифры сообщили, сколько ІТ-компаний признаны критически важными — Finance.ua

В Минцифры сообщили, сколько ІТ-компаний признаны критически важными Сегодня 09:00 — Фондовый рынок

В Минцифры сообщили, сколько ІТ-компаний признаны критически важными

Через Минцифры уже забронировали 1000 специалистов. Еще 1100 ждут брони. Об этом пишет DOU.ua

Legal-эксперт проектного офиса Дія City Дмитрий Зинченко назвал актуальные цифры о бронировании айтишников в Украине, а также призвал компании внимательнее заполнять заявки.

«По новой процедуре Минцифры признало 176 предприятий критически важными. Десять из них не являются резидентами Дія City. Сейчас забронированы тысячи человек из 84 предприятий, а более 90 предприятий — на пути к тому, чтобы забронировать хотя бы одного человека. Ждем фидбека от Генштаба о бронировании 1100 человек из этих компаний», — рассказал он во время IT Ukraine Legal Conference.

Также Дмитрий Зинченко попросил компании повнимательнее заполнять заявки и помнить, что во всем должен быть баланс. По его словам, ориентировочно 30% заявлений от компаний возвращают на доработку.

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«Иногда — из-за банальных и абсурдных ошибок с их стороны. И весь процесс начинается сначала, отнимая время у обеих сторон. Я не согласен, когда кто-то говорит, что бронирование не работает. Но помните, что ІТ — одна из отраслей экономики в Украине. Нельзя делать все для ІТ, забыв о других отраслях — во всем должен быть баланс.

Мы здесь говорим о том, что произойдет, если будет 30% некомплекта компании. Но давайте представим, что произойдет, когда будет 30% некомплекта в бригадах или взводах, которые сейчас находятся на поле боя. Следует помнить о балансе и контексте, в котором мы находимся", — добавил он.

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Напомним, в Министерстве экономики обсуждают возможности, как сделать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации.

Об этом во время IT Ukraine Legal Conference сообщил Сергей Сметанко, директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики.

Он отметил, что в прошлом много заявок возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана более четко и понятно, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.

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