Ошибки, которые допускают работодатели при бронировании работников — Finance.ua

Ошибки, которые допускают работодатели при бронировании работников Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Минэкономики письмом от 02 мая 2023 г. № 2704−20/19 826−01 сообщило о типичных недостатках в оформлении списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время.

Об этом пишет kadrovik.ua

Органы государственной власти, другие государственные органы представляют на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины (СБУ, Службе внешней разведки Украины) списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время (далее — списки), по соответствующим сферам управления, отраслям национальной экономики, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям.

Согласованные Генштабом (СБУ, СЗРУ) по результатам рассмотрения полноты заполнения и наличия обоснований списки подают в Минэкономики.

В то же время, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, значительное количество отправленных документов содержит типовые недостатки, в связи с чем документы возвращают на доработку. При формировании списков допускаются случаи:

внесения в списки граждан Украины, которые не состоят на военном учете военнообязанных в соответствующих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП) (отсутствует отметка ТЦК и СП в военно-учетных документах военнообязанного о взятии на военный учет);

отсутствия в списках информации о воинском звании и/или военно-учетной специальности военнообязанного;

необоснованного превышения 50% соотношения количества забронированных военнообязанных и предлагаемых к бронированию к количеству военнообязанных;

представления на согласование в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины списков предприятиями, учреждениями, организациями (а в соответствии с Порядком списки в Генштаб на согласование подают органы государственной власти, другие государственные органы);

отсутствия списка по форме согласно приложению 1 к Порядку и справки о количестве военнообязанных по форме согласно приложению 2 к Порядку, подписанных руководителем предприятия, учреждения, организации путем наложения квалифицированной электронной подписи (при подаче в электронной форме);

отсутствия информации о соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Минэкономики просит не включать в списки:

— военнослужащих (лиц, проходящих военную службу);

— военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации на основании статьи 23 Закона Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

— военнообязанных, не состоящих на военном учете военнообязанных (призывники, лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе; лица, по состоянию здоровья признанные непригодными к военной службе с исключением из военного учета и т. п. );

— лиц, не состоящих в трудовых отношениях с органом государственной власти, другим государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией.

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