В Минцифры рассказали, сколько людей работают над «Дією» — Finance.ua

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В Минцифры рассказали, сколько людей работают над «Дією»

Казна и Политика
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В Минцифры рассказали, сколько людей работают над «Дією»
В Минцифры рассказали, сколько людей работают над «Дією»
Мстислав Баник, руководитель по развитию цифровых услуг в Минцифры, рассказал в интервью Ain.ua, как устроена работа над самым популярным государственным сервисом «Дія».
В настоящее время над сервисом работают несколько команд параллельно.
«У нас есть две команды, работающие в тандеме. Это команда Минцифры и команда государственного предприятия (ГП) «Дія». На поверхности кажется все просто, но это не так. Дія — не только о функции в приложении. Это, прежде всего, работа, которую пользователь не видит и не должен видеть, — законы и нормативка. Это команда из 10 человек, которые должны следить за тем, чтобы все нормально работало в приложении, согласно действующему законодательству.
Возглавляемая мною команда отвечает за развитие электронных услуг. Это около 30 человек. У ГП — уже продуктовая история, и они делают все то, что вы видите после тапа на иконку «Дія» в смартфоне. За разработку отвечает около 30 человек. В общей сложности меньше сотни", — рассказал Баник.
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Он также сообщил, что приложением «Дія» пользуются 19,425 млн украинцев. Среди них — 23% людей старше 55 лет.
Баник также рассказал, что на портале идут не супермассовые услуги. «Все, где аудитория максимально широкая, — в приложение. Поэтому в приложении и лампочки, и военные облигации. А вот на портале — получение грантов на бизнес. Или услуги в строительной сфере», — говорит он.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
dev.ua
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