«Дія» присоединится к разработке европейского цифрового кошелька — Федоров Сегодня 12:48

«Дія» присоединится к разработке европейского цифрового кошелька — Федоров

Консорциум Potential работает над разработкой европейского цифрового кошелька — Минцифра представила «Дія» как претендента для реализации проекта.

Об этом сообщили в Минцифре.

«Цифровой кошелек — это программа для хранения и использования идентификационных данных. Консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который позволит открывать банковский счет онлайн, иметь постоянный доступ к водительским правам в телефоне, пользоваться электронной подписью, получать электронные медицинские рецепты», — говорится в сообщении.

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Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне и т. д.

Команда Минцифры представила возможности «Дія» на встрече международного консорциума в Париже. Показали европейским коллегам, как с «Дія» открыть банковский счет за минуту, создать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами", — добавил министр Михаил Федоров.

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