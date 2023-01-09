В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію» — Finance.ua
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В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію»

Личные финансы
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В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію»
В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію»
В приложении «Дія», согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но посылать повестки через этот сервис не планируется.
Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
«Не стоит волноваться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через „Дію“. В нашем плане работы пока нет таких задач», — сказал Баник.
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По его словам, недавнее постановление упорядочило ряд норм от 2016 года, в которые постоянно вносились изменения, но не ввело повестки в приложении.
«Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в „Дії“. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан — одно приоритетное решение», — добавил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.
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Он также отметил, что как будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Многие моменты нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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