В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію» — Finance.ua

В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію» Сегодня 15:28 — Личные финансы

В Минцифры рассказали, будут ли приходить повестки через «Дію»

В приложении «Дія», согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но посылать повестки через этот сервис не планируется.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

«Не стоит волноваться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через „Дію“. В нашем плане работы пока нет таких задач», — сказал Баник.

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По его словам, недавнее постановление упорядочило ряд норм от 2016 года, в которые постоянно вносились изменения, но не ввело повестки в приложении.

«Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в „Дії“. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан — одно приоритетное решение», — добавил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

Он также отметил, что как будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Многие моменты нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины.

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УНІАН По материалам:

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