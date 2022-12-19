Кого из украинцев сейчас мобилизуют в первую очередь: в ВСУ дали ответ — Finance.ua

Кого из украинцев сейчас мобилизуют в первую очередь: в ВСУ дали ответ Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Сейчас в первую очередь мобилизуют ветеранов АТО и ООС, а также граждан, прошедших военную службу. Остальных украинцев тоже призывают, но их сначала отправляют на обязательное обучение минимум на 1 месяц.

Такой информацией на брифинге поделился начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Он заявил: «Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, которые не проходили военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок — 1 месяц, а дальше в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо больше».

Для комплектования войск сейчас нужны люди всех специальностей, но в разных количествах. В приоритете — общие военные специальности.

«Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых — меньше», — добавил Горбач.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря заявил: «У нас достаточно людей, и я вижу, что (их. — Ред.) хватит. Нам не нужны сотни тысяч (мобилизованных. — Ред.)».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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