В Минцифры анонсировали новые государственные финсервисы — Finance.ua

В Минцифры анонсировали новые государственные финсервисы
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в следующем году финансовых сервисов и создание единого реестра социальных выплат.
Об этом он сообщил в выпуске программы ОК Talk.
«Мы хотим в следующем году запустить финансовые сервисы, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой», — сказала Федоров.
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Глава Минцифры отметил, что в планах создания и организации услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы типа поддержки или открытия счетов с помощью портала «Дія», но подчеркнул, что о создании отдельного банка речь не идет.
«80 тыс. в среднем в день онлайн-счетов в банках открывается благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в „Дії“. Это технология, которая развила финтех и сделавла новую итерацию его развития», — сказал он.
По его словам, в министерстве думают о возможности монетизации этих услуг.
Также в планах Минцифры, сообщил министр, создать единый реестр соцвыплат, поскольку это поможет экономить миллиарды гривен, ведь данные будут постоянно и своевременно обновляться.
Федоров подчеркнул, что среди приоритетов развития портала «Дія» в 2023 году закончить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech.
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