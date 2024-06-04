В Минцифре рассказали, когда запустят эАкциз — Finance.ua
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В Минцифре рассказали, когда запустят эАкциз

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В Минцифре рассказали, когда запустят эАкциз
В Минцифре рассказали, когда запустят эАкциз
Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.
Вицепремьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров рассказал детали о работе над эАкцизом и добавил, что запустить систему планируют в 2026 году.

Что это такое и зачем оно

Федоров отметил, что эАкциз — это цифровой инструмент для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака.
По его словам, в 2022 году Украина потеряла более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов на эти товары. Убытки просто нереальные.
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«Если вам интересно, то запустили отдельный сайт (https://e-excise.org.ua/), где можете узнать все детали о проекте, на каком он этапе, в целом дорожную карту, а также посмотреть преимущества для бизнеса, государства и общества. Там вся информация о реформе. Сейчас команда завершает работу над нормативкой для внедрения эАкциза», — сообщил глава Мнцифры.
Он также добавил, что эАкциз заменит старую-добрую бумажную акцизную марку на электронную с DataMatrix-кодом. Ее можно будет легко отсканировать через «Дія» и проверить, легальный ли продукт. И, конечно, сможете пожаловаться, если заметите что-нибудь подозрительное.
По материалам:
УНН
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