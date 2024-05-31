Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты — Finance.ua

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Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты

Казна и Политика
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Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты
Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты
Решение о постепенном повышении акцизов на сигареты до минимального уровня в ЕС до 2028 года прошло профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу.
Об этом сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
«Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять за основу правительственный проект закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия“ (регистр. № 11 090 от 18.03.2024)», — написал Мальничук в Telegram.
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Законопроектом предлагается:
  • установить с 01.01.2028 новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного директивой Совета ЕС, с одновременным уменьшением акцизной нагрузки на табачные изделия для электрического нагрева. Наряду с этим предусмотреть постепенное, начиная с 01.07.2024 по 31.12.2027, ежегодное повышение ставок акцизного налога для приведения их к указанному минимальному уровню;
  • определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро;
  • предусмотреть особенности порядка исчисления акцизного налога с табачных изделий по ставкам, выраженным в иностранной валюте;
  • установить ослабление на период военного положения ограничение мер накопления объемов табачных изделий на складах перед повышением ставок акцизного налога (антифорстолинг) путем увеличения установленного размера среднемесячного объема реализации на таможенной территории Украины табачных изделий со 115 до 120 процентов.

Сигареты: сколько зарабатывают на вас табачные компании? 🧐

По материалам:
УНН
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