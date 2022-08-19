В Минцифре рассказали, когда в «Дія» заработает услуга растаможки авто — Finance.ua

В Минцифре рассказали, когда в «Дія» заработает услуга растаможки авто Сегодня 12:20 — Личные финансы

В Минцифре рассказали, когда в «Дія» заработает услуга растаможки авто

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда в «Дія» заработает услуга растаможки авто.

Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.

Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Новая услуга заключается в том, что не только она отцифрована и это можно сделать онлайн — в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей. А и в том, что меняется вообще формула. То есть нет субъективных факторов, оценок стоимости растаможки для таможенника — убирается в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и поменять эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент. Сейчас мы ждем проведения комитета. — Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации.

Он выразил надежду, что нардепы проголосуют за соответствующий проект закона.

То есть законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады, и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.

Справка Finance.ua:

в июле благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей в государственный бюджет удалось привлечь 1,72 миллиарда гривен;

с 1 апреля 2022 года украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов. Депутаты 21 июня отменили это решение и вернули обычное налогообложение, которое начинает работу с 1 июля;

за это время было завезено более 120 тысяч автомобилей.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.