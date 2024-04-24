В МИДе разъяснили самые распространенные вопросы об ограничении консульских услуг мужчинам — Finance.ua

В МИДе разъяснили самые распространенные вопросы об ограничении консульских услуг мужчинам Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В МИДе разъяснили самые распространенные вопросы об ограничении консульских услуг мужчинам

В Министерстве внешних дел объяснили , почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за границей именно сейчас и когда их снимут.

Почему ограничения ввели именно сейчас

Недавно был принят и подписан Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Работа украинской консульской службы регламентируется немалым количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта нуждаются в актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями.

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Кроме того, упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем Министерства иностранных дел, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций.

Какие услуги и как долго не будут предоставлять

МИД сообщил о временном прекращении с 23 апреля этого года приема новых заявлений на совершение консульских действий от указанной в новом законе категории граждан Украины, мужчин 18−60 лет, временно находящихся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

МИД отмечает, что решение о приостановлении процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за границей.

Если заявку подали до 23 апреля

Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до 23 апреля 2024 года заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Когда снимут ограничения

После вступления Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» в силу 18 мая 2024 процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Если военнообязанный обновил свои данные в ТЦК

После обновления данных военного учета в ТЦК гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами получит доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

Напомним, 23 апреля 2024 года консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время, по его словам, в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

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