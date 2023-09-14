В МИД назвали причины, по которым ЕС должен отменить запрет на импорт зерновых из Украины — Finance.ua

В МИД назвали причины, по которым ЕС должен отменить запрет на импорт зерновых из Украины Сегодня 20:14 — Аграрный рынок

В МИД назвали причины, по которым ЕС должен отменить запрет на импорт зерновых из Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что оснований продлевать запрет Еврокомиссии на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября нет.

Спикер МИД Олег Николенко назвал пять причин, почему решение не должно быть продлено:

Украина и Евросоюз создали общую координационную платформу, в рамках которой проработали все предостережения со стороны некоторых европейских стран; Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка; Сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых только подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер; Искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку рф, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет; Запрет на импорт нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.

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«Убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и в дальнейшем будет ограничивать украинский аграрный экспорт, будет не только безосновательным и противоправным, но и будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующее влияние на мировой рынок продовольствия», — говорится также в заявлении на сайте МИД.

В мае Еврокомиссия разрешила Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Пять стран региона пытались защитить свои сельскохозяйственные секторы на фоне потока продуктов из Украины, обвиняя импорт в падении цен на местных рынках.

Справка Finance.ua:

ограничения должны закончиться 15 сентября, Венгрия и Польша попросили комиссию продлить их;

парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября;

Украина стала полностью зависима от альтернативных маршрутов ЕС для экспорта зерна после того, как россия в июле отказалась от соглашения, позволявшего транспортировать украинское зерно через черноморские порты.



Радіо Свобода По материалам:

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