За прошлый сезон аграрный экспорт принес в экономику Украины $20 млрд — Finance.ua
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За прошлый сезон аграрный экспорт принес в экономику Украины $20 млрд

Казна и Политика
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По данным Украинской зерновой ассоциации, Украина с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года экспортировала зерновых и масличных культур на более чем 20 млрд долл. США.
Об этом рассказал и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает пресс-служба УЗА.
«За прошлый сезон, с 1 июля 2022 года по 30 июня этого года, аграрный экспорт, а это зерновые, масло и масличные культуры, принесли в экономику Украины более 20 млрд долл. За предыдущий сезон это было более 22 млрд долл.», — сказал он.
Иващенко отметил, что при нормальных условиях украинские аграрии могли бы ожидать больших сумм, в частности 25−27 млрд долл. По его словам, только на простое судов с зерном украинские аграрии потеряли более 1 млрд долларов.
Глава УЗА также напомнил, что до 15 сентября действует запрет на импорт в пять стран ЕС некоторых видов агропродукции из Украины, однако транзит по этим странам украинского зерна не запрещен.
И.о. директора УЗА пояснил, что украинские традиционные рынки сбыта агропродукции находятся не в соседних странах, а в западных европейских странах, на севере Африки и Азии. Следовательно, туда зерно из Украины и направляется.
По материалам:
agroreview.com
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