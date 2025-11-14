В Microsoft рассказали о худшем продукте компании Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

В Microsoft рассказали о худшем продукте компании

Бывший разработчик Microsoft Дэйв Пламмер рассказал о, наверное, самом провальном продукте в истории компании — операционной системе OS/2 для Mach 20, которую купили только 11 человек, и 8 из них ее потом вернули.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

О каком продукте идет речь

Эта ОС вышла в конце 1980-х и предназначалась для редкой платы расширения Mach 20, созданной самой Microsoft.

Mach 20 была обновленной версией платы Mach 10 — аппаратного ускорителя, который должен был обновить старые IBM PC. В те годы компьютеры быстро устаревали, и Microsoft предлагала более дешевое решение — нужно было вставить карту в разъем процессора и получить новый CPU и дополнительную память. На практике Mach 10 и Mach 20 стоили дорого и пользовались слабым спросом.

Читайте также Microsoft прекратила поддержку устаревших версий Windows 11

Однако Microsoft решила выпустить для Mach 20 отдельную версию OS/2, операционной системы, разработанной совместно с IBM. Это был странный шаг: операционная система требовала специфического железа, которое само по себе покупали единицы.

Как ранее упоминал бывший инженер Microsoft Рэймонд Чен в своем блоге , сославшись на коллег, занимавшихся техподдержкой OS/2 для Mach 20, двое из трех человек, которые оставили продукт, действительно пользовались им и были довольны.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.