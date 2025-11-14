В Microsoft рассказали о худшем продукте компании
Бывший разработчик Microsoft Дэйв Пламмер рассказал о, наверное, самом провальном продукте в истории компании — операционной системе OS/2 для Mach 20, которую купили только 11 человек, и 8 из них ее потом вернули.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
О каком продукте идет речь
Эта ОС вышла в конце 1980-х и предназначалась для редкой платы расширения Mach 20, созданной самой Microsoft.
Mach 20 была обновленной версией платы Mach 10 — аппаратного ускорителя, который должен был обновить старые IBM PC. В те годы компьютеры быстро устаревали, и Microsoft предлагала более дешевое решение — нужно было вставить карту в разъем процессора и получить новый CPU и дополнительную память. На практике Mach 10 и Mach 20 стоили дорого и пользовались слабым спросом.
Однако Microsoft решила выпустить для Mach 20 отдельную версию OS/2, операционной системы, разработанной совместно с IBM. Это был странный шаг: операционная система требовала специфического железа, которое само по себе покупали единицы.
Как ранее упоминал бывший инженер Microsoft Рэймонд Чен в своем блоге, сославшись на коллег, занимавшихся техподдержкой OS/2 для Mach 20, двое из трех человек, которые оставили продукт, действительно пользовались им и были довольны.
