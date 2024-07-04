В Microsoft прошла волна сокращений — Finance.ua

В Microsoft прошла волна сокращений Сегодня 22:21 — Фондовый рынок

В Microsoft прошла волна сокращений

В социальных сетях появились сообщения о массовых увольнениях в Microsoft. Несколько сотрудников компании сообщили, что их должности были ликвидированы.

Об этом сообщает Insider Gaming.

Старший менеджер по продуктам в Microsoft Анжела Виснесс написала, что она сейчас находится в поисках нового вызова.

Пользователь Jessabirdy сообщила, что была уволена из Microsoft, но она благодарна за возможность работать в команде Xbox.

Читайте также Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure

Кори Эберт, технический менеджер программ, заявил, что его рабочие отношения с Microsoft были прекращены в связи с изменениями в направлении бизнеса и ландшафта.

Ранее в этом году Microsoft объявила о сокращении 1900 сотрудников компании. В мае 2024 года было также объявлено о закрытии четырех своих игровых студий, включая Tango Gamewords и Arkane Austin.

Пока не известно точное количество пострадавших от увольнений в Microsoft, а также то, входят ли они в число лиц, которых планировали уволить в июле. Также компания могла сократить еще 1000 человек из отдела MR и «облака» Azure.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.