В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей — Finance.ua
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В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей

Технологии&Авто
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В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей
В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей
Корейская компания PiQuant предложила альтернативу в виде датчика, работающего на отпечатке пальца, и Mercedes-Benz уже заинтересовалась этой технологией.
Решение PiQuant позволяет определять содержание алкоголя в крови человека с помощью специального датчика, к которому нужно прикоснуться пальцем.
Его, по замыслу автопроизводителей, вполне можно было бы встроить в кнопку запуска двигателя, и тогда от управления транспортным средством можно было бы отстранить заведомо нетрезвого водителя. Тем более что в сочетании с дактилоскопической технологией можно предотвратить привлечение к процедуре проверки «трезвого товарища».
Этой разработкой, как объясняет корейский источник, на уровне обсуждения концепции заинтересовалась немецкая компания Mercedes-Benz.
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Остальные разработки корейских инженеров также привлекают внимание европейских автопроизводителей. В частности, Mercedes-Benz изучает возможность применения технологии направленного звука JD Solution, которая позволяет генерировать акустические волны направленного действия.
Водитель, в частности, может с помощью такого ноу-хау слышать голосовые подсказки бортовых систем или разговаривать по телефону через систему громкой связи, а другие жители салона автомобиля будут минимально отвлекаться на соответствующие звуки.
Технология позволяет направлять в другие акустические зоны звук «в противофазе», заглушая тем же пассажирам те звуки, которые должен услышать водитель.
По материалам:
internetua.com
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