В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей — Finance.ua

В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей 31.12.2023, 01:23 — Технологии&Авто

В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей

Корейская компания PiQuant предложила альтернативу в виде датчика, работающего на отпечатке пальца, и Mercedes-Benz уже заинтересовалась этой технологией.

Решение PiQuant позволяет определять содержание алкоголя в крови человека с помощью специального датчика, к которому нужно прикоснуться пальцем.

Его, по замыслу автопроизводителей, вполне можно было бы встроить в кнопку запуска двигателя, и тогда от управления транспортным средством можно было бы отстранить заведомо нетрезвого водителя. Тем более что в сочетании с дактилоскопической технологией можно предотвратить привлечение к процедуре проверки «трезвого товарища».

Этой разработкой, как объясняет корейский источник, на уровне обсуждения концепции заинтересовалась немецкая компания Mercedes-Benz.

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Остальные разработки корейских инженеров также привлекают внимание европейских автопроизводителей. В частности, Mercedes-Benz изучает возможность применения технологии направленного звука JD Solution, которая позволяет генерировать акустические волны направленного действия.

Водитель, в частности, может с помощью такого ноу-хау слышать голосовые подсказки бортовых систем или разговаривать по телефону через систему громкой связи, а другие жители салона автомобиля будут минимально отвлекаться на соответствующие звуки.

Технология позволяет направлять в другие акустические зоны звук «в противофазе», заглушая тем же пассажирам те звуки, которые должен услышать водитель.

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