Mercedes-Benz будет устанавливать на свои автомобили бирюзовые фары — Finance.ua

Mercedes-Benz будет устанавливать на свои автомобили бирюзовые фары Сегодня 04:32 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz будет устанавливать на свои автомобили бирюзовые фары

Компания Mercedes-Benz объявила, что в 2024 году оснастит системой Drive Pilot две модели — EQS и S-Class. У них будут специальные бирюзовые фары.

Бирюзовые светодиоды не имеют никакого отношения к тюнингу. Идея их применения состоит в том, чтобы эффективно информировать других участников дорожного движения о том, что автомобиль находится в режиме автопилота третьего уровня, то есть, когда водителю не нужно сосредотачиваться на вождении.

Цвет выбран не случайно — бирюзовый хорошо заметен издалека и выделяется на фоне других фар автомобиля. Это подтвердили результаты проведенных испытаний. Габаритные огни этого цвета будут интегрированы в передние и задние фонари, а также в оба наружных зеркала. Благодаря этому можно будет понять, едет машина в автоматизированном режиме или нет.

«С разработкой автоматизированных габаритных огней Mercedes-Benz снова устанавливает стандарты в отрасли. Мы — первый производитель автомобилей в мире, который получил такие разрешения в Соединенных Штатах, в частности в Калифорнии и Неваде. Чем больше автоматизированных транспортных средств на дороге, тем важнее становится связь и взаимодействие между транспортным средством и его окружением», — сказал Маркус Шефер, член правления Mercedes-Benz.

В настоящее время ни в Европе, ни в США или Китае нет конкретных правил использования таких габаритных огней в серийных автомобилях. Представители Mercedes-Benz надеются, что именно бирюзовый цвет станет стандартом в отрасли для автомобилей с автопилотом.

По материалам: https://www.avtomir.ua/

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