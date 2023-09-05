Mercedes-Benz показал универсал Е-класса для плохих дорог — Finance.ua

Mercedes-Benz показал универсал Е-класса для плохих дорог Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz показал универсал Е-класса для плохих дорог

Внедорожные элементы дизайна Mercedes-Benz E-Class All-Terrain включают уникальную переднюю решетку радиатора, специальные бамперы, глянцевую хромированную переднюю и заднюю защиту днища, а также темно-серые накладки колесных арок.

С полным приводом 4MATIC, увеличенным дорожным просветом благодаря пневматической подвеске AIRMATIC в стандартной комплектации, а также программой вождения по бездорожью новый E-Class All-Terrain легко будет проезжать не только по асфальтовым, но и по грунтовым дорогам. Дополнительно для этих нужд универсал оборудован «прозрачным капотом», как часть камеры 360°.

Новый E-Class All-Terrain отмечает свою мировую премьеру на IAA Mobility в Мюнхене, дополняя семейство E-Class. Он станет поступать в дилерские центры с первого квартала 2024 года.

По сравнению с обычным E-Class Estate, модель All-Terrain больше только по высоте. У него почти такая же длина — 4950 миллиметров. Новый E-Class All-Terrain на 28 мм шире предыдущей модели. Это делает путешествие еще более комфортным для пассажиров на заднем сиденье, которые теперь имеют 1519 мм места для локтей. Колесная база выросла на 22 мм до 2961 мм, что создает больше места для колен и ног сзади.

Спортивная задняя часть скрывает грузы от 615 до 1830 литров (модель с подзарядкой от электросети: 460−1675 литров). Спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40. Ими управляют с помощью двух кнопок слева и справа от спинки заднего сиденья. Задняя дверь EASY-PACK стандартная.

Новый E-Class All-Terrain стандартно оснащен пневматической подвеской AIRMATIC. Эта система совмещает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами ADS+ для максимальной чувствительности. Характеристики амортизаторов автоматически изменяются на каждом отдельном колесе на стадиях сжатия и отскока. Сложная сенсорная технология и алгоритмы адаптируют амортизаторы к поверхности дороги, чтобы удар от столкновения с неровностью, например одной шиной, не распространялся на всю ось и салон.

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Благодаря полному контролю уровня AIRMATIC поддерживает постоянный дорожный просвет независимо от погрузки автомобиля, приспосабливаясь к условиям при необходимости. Чтобы снизить сопротивление воздуха и повысить экономию топлива, при работе в программе вождения COMFORT автомобиль автоматически опускается на 15 миллиметров, когда скорость достигает 120 км/ч.

С момента выхода на рынок существует три варианта привода: дизель, бензин и гибридная версия. Модели с ДВС оснащены четырех- и шестицилиндровыми двигателями семейства модульных двигателей Mercedes-Benz (FAME). Дизельный и бензиновый варианты являются мягкими гибридами. Новая батарея повысила мощность электродвигателя с 15 до 17 кВт, а крутящий момент наддува — до 205 Нм.

Электрическая мощность 95 кВт (129 л.с.) и полностью электрический запас хода до 100 километров (WLTP) позволят водителям гибридной модели с подзарядкой от электросети совершать путешествия без использования двигателя внутреннего сгорания — даже в режиме бездорожья. Высокая удельная мощность гибридного привода обеспечивается синхронным двигателем с постоянным внутренним ротором.

Пиковый крутящий момент 440 Нм электродвигателя готов к работе с самого начала, что обеспечивает высокую маневренность при движении вместе с динамическими характеристиками вождения. Полная электрическая мощность доступна до 140 км/ч, после чего скорость плавненько ограничивается. Высокотехнологичной особенностью является интеллектуальный электромеханический усилитель тормозов. Это гарантирует, что тормозная система совмещает электрическую рекуперацию с гидравлическим тормозом для максимальной эффективности.

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Телеканал 24 По материалам:

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