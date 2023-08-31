Mercedes-Benz показал новые дома на колесах — Finance.ua

Mercedes-Benz показал новые дома на колесах Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz показал новые дома на колесах

На выставке Caravan Salon Дюссельдорф Mercedes-Benz выступил с солидной экспозицией своих концептуальных и уже реально созданных кемпер-машин.

Аккумуляторная версия дома на колесах у немецкого производителя может появиться только три года спустя. А пока к услугам поклонников караванинга модернизированный V-класс Marco Polo, T-класс с кемпинговым модулем и внедорожные кемперы-спринтеры.

Чистый электрический привод пока медленно проникает в сегмент мобильного жилья для путешествий, но разработки уже активно ведутся во всех размерных группах, о чем ведущие менеджеры Mercedes-Benz рассказали на специализированной выставке в Дюссельдорфе. Кемперы электротягового сегмента были поданы отдельной расширенной темой.

Базовой должна стать платформа VAN. EA, которую бренд обнародовал несколько месяцев назад как запланированное техническое основание для средних и крупных электрических фургонов. Это прямой намек на класс V, то есть «Спринтер».

Коммерческие транспортные средства на платформе VAN. EA появятся не раньше 2026 года. Деталей по этому поводу мало, но Mercedes не скрывает, что хочет по этой теме работать с международными партнерами «для разработки нового стандарта электрических транспортных средств отдыха».

Автопроизводитель не только делился планами, но также показал модернизированный V-класс Marco Polo. Там можно заметить незначительные отличия в дизайне переднего и заднего бамперов. В глаза бросаются новые фары, диски и другой ассортимент красок.

Что касается интерьера, то здесь поставили новые 12,3-дюймовые дисплеи, появились более современный руль с подогревом и обновленная центральная консоль. Освещение салона теперь более масштабное по количеству светильников, а навигация предлагает дополненную реальность.

У кемпера пригодится новая функция пневматической подвески — возможность автоматического выравнивания автомобиля в горизонтальное положение, если автомобиль стоит на «немного неровной местности».

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Подъемная крыша Marco Polo с раскладной кроватью для двоих уже становится классикой, как и двуспальная кровать, трансформирующаяся с заднего сиденья. Кухня предлагает раскладной стол, плиту, мойку, холодильник и шкафы.

Среди них — трехосный интеграл от шведской компании Kabe, полуинтеграл с носовой частью и технологией спринтер, поднятый спринтер с полным приводом и внедорожными шинами, получивший подъемную крышу и жилой отсек в заднюю часть автомобиля.

Телеканал 24 По материалам:

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