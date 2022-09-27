В McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Украине — Finance.ua
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В McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Украине

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Ранее мы писали, что 27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald’s в Киеве. Курьеры начали доставлять еду любителям бургеров и картошки фри на правый берег.
Вместе с тем в компании уже раскрыли некоторые подробности того, откроются ли их рестораны в других городах Украины, а также рассказали, как будут работать «маки» в столице уже в октябре. Мы собрали всю информацию в этом материале.

Откроются ли «маки» в городах Украины?

Если коротко, то — да. Но команде McDonald’s еще предстоит подготовить помещения, и при этом, конечно, не забываем о ситуации с безопасностью в том или ином городе.
Кроме того, отмечают в McDonald’s, «возобновление работы ресторанов — это длительный процесс, нужно перезапустить крупные производственные процессы, наладить поставки».
Поэтому конкретные даты открытия ресторанов в других городах компании пока не называют. Так же, как не называют даты возобновления работы других «маков» в столице, которые пользовались до полномасштабного вторжения большим спросом (например, McDonald’s в ТРЦ «Республика», возле станций метро «Майдан Незалежности» и «Хрещатик» и т.п.).
Но точно известно, что быстрее всего будут открываться рестораны именно в Киеве и в западных областях, в частности, во Львове.
«С 20 сентября мы начали поэтапно открывать заведения в Киеве и западной Украине, которые закрылись 24 февраля. Но возобновление работы ресторанов занимает время. Следите за обновлениями на наших страницах», — советуют украинцам в компании.
Что же касается Одессы, жители которой тоже с нетерпением ждут возвращения «мака», то в McDonald’s заверили, что «также очень ждут встречи с одесситами».
По материалам:
РБК-Україна
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