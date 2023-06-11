В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет — Finance.ua

В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет Сегодня 19:10 — Личные финансы

В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет

В мае украинцы приобрели 4 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 53,8% больше, чем в мае прошлого года, и на 21,2% больше, чем в апреле-2023. И это новый рекорд продаж электромобилей в Украине.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Более половины электромобилей (50,3%, 1 989 шт.) привезли подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 34,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1379 шт.). Новыми купили 14,9% машин (588 шт.). Это максимальный количественный показатель регистраций новых электромобилей, то есть это еще один рекорд на рынке электроавто.

По состоянию на конец мая 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 57 830 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 55 856 легковых, 1 969 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Nissan Leaf — в мае заключили 342 сделки купли-продажи. Tesla Model 3 — 116 шт. Volkswagen ID.4 — 104 шт. Volkswagen Golf — 96 шт. Tesla Model Y — 60 шт. Honda M-NV — 57 шт. Renault Zoe — 57 шт. Tesla Model S — 57 шт. BMW i3 — 41 шт. Audi E-Tron — 29 шт.

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Nissan Leaf — 402 шт. Volkswagen Golf — 272 шт. Tesla Model 3 — 156 шт. Renault Zoe — 131 шт. Tesla Model Y — 126 шт. Volkswagen ID.4 — 100 шт. Tesla Model S — 93 шт. Honda M-NV — 54 шт. Audi E-Tron — 53 шт. Mercedes-Benz B-Classe — 51 шт.

Топ новых электромобилей

Volkswagen ID.4 — 176 шт. Honda M-NV — 111 шт. Mercedes-Benz EQS — 26 шт. Volkswagen ID.6 — 23 шт. Honda e: NS1 — 21 шт. BMW iX — 20 шт. Hyundai Kona — 17 шт. Audi E-Tron — 14 шт. MG 4 — 14 шт. Volkswagen ID.3 — 14 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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