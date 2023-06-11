В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет — Finance.ua

В мае зарегистрировали самое большое количество электромобилей за последние 10 лет
В мае украинцы приобрели 4 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 53,8% больше, чем в мае прошлого года, и на 21,2% больше, чем в апреле-2023. И это новый рекорд продаж электромобилей в Украине.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Более половины электромобилей (50,3%, 1 989 шт.) привезли подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 34,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1379 шт.). Новыми купили 14,9% машин (588 шт.). Это максимальный количественный показатель регистраций новых электромобилей, то есть это еще один рекорд на рынке электроавто.
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По состоянию на конец мая 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 57 830 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 55 856 легковых, 1 969 грузовых и 5 автобусов.
ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке
- Nissan Leaf — в мае заключили 342 сделки купли-продажи.
- Tesla Model 3 — 116 шт.
- Volkswagen ID.4 — 104 шт.
- Volkswagen Golf — 96 шт.
- Tesla Model Y — 60 шт.
- Honda M-NV — 57 шт.
- Renault Zoe — 57 шт.
- Tesla Model S — 57 шт.
- BMW i3 — 41 шт.
- Audi E-Tron — 29 шт.
ТОП импортируемых подержанных электромобилей
- Nissan Leaf — 402 шт.
- Volkswagen Golf — 272 шт.
- Tesla Model 3 — 156 шт.
- Renault Zoe — 131 шт.
- Tesla Model Y — 126 шт.
- Volkswagen ID.4 — 100 шт.
- Tesla Model S — 93 шт.
- Honda M-NV — 54 шт.
- Audi E-Tron — 53 шт.
- Mercedes-Benz B-Classe — 51 шт.
Топ новых электромобилей
- Volkswagen ID.4 — 176 шт.
- Honda M-NV — 111 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 26 шт.
- Volkswagen ID.6 — 23 шт.
- Honda e: NS1 — 21 шт.
- BMW iX — 20 шт.
- Hyundai Kona — 17 шт.
- Audi E-Tron — 14 шт.
- MG 4 — 14 шт.
- Volkswagen ID.3 — 14 шт.
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