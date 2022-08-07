В мае украинцы за рубежом купили товаров с помощью платежных карт на 57,5 млрд гривен — Finance.ua

В мае украинцы за рубежом купили товаров с помощью платежных карт на 57,5 млрд гривен Сегодня 06:06 — Финтех и Карты

В мае украинцы за рубежом купили товаров с помощью платежных карт на 57,5 млрд гривен

В мае украинцы за рубежом купили товаров с помощью платежных карт на 57,5 ​​млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

За май 2022 года количество операций (безналичных и обналичивания) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами составило 637 млн, а их сумма — 573,7 млрд гривен.

По сравнению с довоенным январем 2022 года количество операций уменьшилось несущественно (на 3,4%), в то же время их сумма выросла почти на треть (на 31,5%).

В частности, в Украине в течение мая 2022 года с использованием платежных карточек осуществлено более 582 млн операций на сумму около 502,4 млрд гривен.

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Это меньше на 7,5% по количеству и больше на 20,4% по сумме по сравнению с январем 2022 года.

За рубежом сумма оплаты товаров в платежных терминалах торговой сети и обналичивание в банкоматах с использованием платежных карт в мае этого года составила 57,5 ​​млрд гривен (в январе — около 7 млрд гривен).

Это объясняется значительным количеством граждан, вынужденных временно уехать из Украины из-за войны.

Что касается безналичных операций с платежными картами, в мае этого года, если сравнить с январем, их количество уменьшилось лишь на 2,3% — до 588 млн, а сумма выросла на 43,0% — до 395,0 млрд гривен.

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В условиях войны украинцы продолжали отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными карточками.

Так, в мае 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме составила почти 69% в общем объеме операций с платежными картами (в январе 2022 года этот показатель составил 63%).

В то же время доля по количеству осталась почти неизменной — 92% (за январь 2022 — 91%).

То есть 92 из 100 операций с карточками были безналичными.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в мае 2022 года по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

по количеству — на расчеты в торговой сети — 53,9% (или 317 млн). Их сумма составила почти четверть всех безналичных операций (24,5%);

по сумме — на переводы с карты на карту — 57% (или 225,2 млрд гривен). Их количество составило 14%.

Оплата товаров и услуг в Интернете в мае 2022 года составила чуть более четверти по количеству (27%) и шестую часть по сумме (16,2%) всех безналичных операций с платежными карточками. Это почти 64 млрд гривен.

Средняя сумма одной операции в мае 2022 составляла:

в торговой сети — 306 гривен (в январе 2022 года — 260 гривен),

по переводу с карты на карту — 2 709 гривен (в январе 2022 года — 1507 гривен),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 404 гривен (в январе 2022 года — 392 гривен).

По итогам мая 2022 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 103,6 млн шт. Это на 13% больше по сравнению с довоенным январем 2022 года.

В мае 2022 года по сравнению с январем этого года произошло уменьшение количества платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции.

Их количество уменьшилось на 11% — с 48,2 млн шт в январе до 42,8 млн шт в мае.

Несмотря на сокращение общего количества бесконтактных и токенизированных платежных карт (на 6% и 15% соответственно), их популярность среди украинцев очень высока. Общая доля бесконтактных и токенизированных платежных карт среди всех активных карт составляет 60% (в январе этого года — 58%).

В целом на сегодняшний день токенизирована примерно каждая шестая активная платежная карта (в начале января — примерно каждая седьмая); бесконтактная — примерно каждая вторая (как и в начале января).

Как следствие, менее пятой части операций (18,2% по сумме и 16% по количеству) осуществлялось в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты.

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов).

Их сумма в мае составила 79,2 млрд гривен.

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Українські Новини По материалам:

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