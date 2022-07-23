Рынок платежных карт: держатели карт стали больше тратить — Finance.ua

Рынок платежных карт: держатели карт стали больше тратить Сегодня 15:22 — Финтех и Карты

Рынок платежных карт: держатели карт стали больше тратить

Общее количество трансакций по картам за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 3,2%, а денежные объемы увеличились на 16,7%.

Об этом пишет Минфин со ссылкой на данные исследования Украинского Процессингового Центра.

Оплата картой в POS-терминалах

Общее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 3% и составляло в среднем 10 трансакций на одну активную карту за первое полугодие 2022 года.

За первое полугодие наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой. Держатели карт потратили на 30,8% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 35% и равна 590 грн.

Снятие наличных

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось (-28,3%) и составляет две трансакции в месяц. Объемы АТМ-трансакций уменьшились на 7,2%, а средняя сумма чека увеличилась на 29% и равнялась 3 085 грн.

Расчеты в интернете

За первое полугодие текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество оплат в интернете увеличилось на 1,0%, а их объемы на 21,5%. Средняя сумма чека составляла 1 736 грн., что на 20,6% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры. Значительно меньше тратили на услуги курьеров, заказы готовой еды, магазины косметики, авиа и т.д. билеты, такси и магазины одежды.

Переводы с карты на карту

Сервис переводов и дальше показывает рост. В первом полугодии 2022 количество таких переводов увеличилось на 45,7%, а по денежным объемам произошел рост таких переводов на 85,2%. Заметим, что средняя сумма сделки равнялась 2 395 грн.

За первое полугодие 2022 года отмечается значительное уменьшение активности держателей карт на фоне увеличения денежных объемов платежей.

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