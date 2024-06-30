В мае банки увеличили ввоз валюты в Украину — Finance.ua

В мае банки увеличили ввоз валюты в Украину Сегодня 19:03 — Валюта

В мае банки увеличили ввоз валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом банки ввезли за май 846 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн долларов).

Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте (462 млн в апреле).

По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.

Напомним, по данным Центра экономической стратегии, курс гривны к доллару к концу текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1.

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