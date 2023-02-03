В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары для ПВО Украины — Finance.ua
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В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары для ПВО Украины

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Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины удалось привлечь свыше €1 млн за специальный «счастливый час», который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на координатора сбора Андрюса Тапинаса.
В издании отметили, что «утром Андрюс Тапинас писал, что на счету кампании сбора — свыше €3 млн из запланированных пяти. Теперь на счетчике — уже €5,3 млн».
Напомним, Литва передаст Украине гигантский электрический трансформатор для поддержки энергетической инфраструктуры. Он весит 200 тонн и стоит около двух миллионов евро.

Справка Finance.ua:

  • Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси. Служба расследования финансовых преступлений Литвы, обеспечивающая выполнение санкций ЕС против россии из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.
По материалам:
Finance.ua
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