В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары для ПВО Украины — Finance.ua

В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары для ПВО Украины 03.02.2023, 17:33

Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины удалось привлечь свыше €1 млн за специальный «счастливый час», который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на координатора сбора Андрюса Тапинаса.

В издании отметили, что «утром Андрюс Тапинас писал, что на счету кампании сбора — свыше €3 млн из запланированных пяти. Теперь на счетчике — уже €5,3 млн».

Напомним, Литва передаст Украине гигантский электрический трансформатор для поддержки энергетической инфраструктуры. Он весит 200 тонн и стоит около двух миллионов евро.

Справка Finance.ua:

Литва заморозила более 85 млн евро активов россии и беларуси. Служба расследования финансовых преступлений Литвы, обеспечивающая выполнение санкций ЕС против россии из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.

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