В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото) Сегодня 23:42 — Технологии&Авто

В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)

В кампусе площадью 55 000 м², который станет крупнейшим в Европе (сейчас это звание удерживает Station F в Париже), смогут работать 5 000 работников.

Инфраструктурная компания Tech Zity планирует отремонтировать промышленное помещение в Вильнюсе, где ранее находились швейные фабрики, сохранив офисные полы, похожие на заводские, с высотой потолка не менее 7 метров.

Цель проекта — привлечь технологических специалистов Вильнюса вернуться в офисы после пандемии. В настоящее время компании все чаще настаивают на этом.

По словам основателя Tech Zity Дариуса Закайтиса, технологическая экосистема Литвы резко возросла в течение последнего десятилетия.

«Когда я начинал 30 лет назад, в экосистеме было 200 человек, а сейчас — 18 000 человек. За последние 10 лет в отрасли появились активные молодые люди, создающие новые компании. Некоторые из них очень успешны», — говорит он.

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В настоящее время литовские технологические компании получают примерно 99% своих доходов за рубежом.

Вильнюс, второй по величине город в странах Балтии, является домом для известной фирмы по кибербезопасности Nord. У компании есть собственный кампус площадью 300 м² в Вильнюсе примерно в 300 метрах от Tech Zity.

Tech Zity сейчас управляет тремя технокампусами в Вильнюсе, в частности Tech Park, Tech Loft и Tech Spa, где расположены такие компании, как Google, Bored Panda и Kilo Health. В новом здании предусмотрены жилые помещения, рестораны и бары, а также культурные и учебные заведения.

Американская потоковая платформа Netflix использовала локации Tech Zity для съемок своих шоу, включая документальный сериал The Playlist, который посвящен основателю Spotify Даниэлю Эку.

Сейчас Tech Zity занимает 20 000 м 2 и со временем планирует достичь 80 000 м 2 , с учетом уже существующих проектов, новых кампусов и других локаций.

Несмотря на недавние успехи, Литва все еще далека от того, чтобы стать крупным технологическим центром, который мог бы конкурировать с Великобританией, Францией или Германией. Страна привлекла €222 млн инвестиций в 2022 году, что не так много, по сравнению с западноевропейскими аналогами: британские технологические стартапы привлекли $30 млрд, а их французские коллеги — €13,5 миллиарда.

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