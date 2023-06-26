В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)

Технологии&Авто
20
В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)
В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)
В кампусе площадью 55 000 м², который станет крупнейшим в Европе (сейчас это звание удерживает Station F в Париже), смогут работать 5 000 работников.
Инфраструктурная компания Tech Zity планирует отремонтировать промышленное помещение в Вильнюсе, где ранее находились швейные фабрики, сохранив офисные полы, похожие на заводские, с высотой потолка не менее 7 метров.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Цель проекта — привлечь технологических специалистов Вильнюса вернуться в офисы после пандемии. В настоящее время компании все чаще настаивают на этом.
По словам основателя Tech Zity Дариуса Закайтиса, технологическая экосистема Литвы резко возросла в течение последнего десятилетия.
«Когда я начинал 30 лет назад, в экосистеме было 200 человек, а сейчас — 18 000 человек. За последние 10 лет в отрасли появились активные молодые люди, создающие новые компании. Некоторые из них очень успешны», — говорит он.
Читайте также
В настоящее время литовские технологические компании получают примерно 99% своих доходов за рубежом.
В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)
Вильнюс, второй по величине город в странах Балтии, является домом для известной фирмы по кибербезопасности Nord. У компании есть собственный кампус площадью 300 м² в Вильнюсе примерно в 300 метрах от Tech Zity.
Tech Zity сейчас управляет тремя технокампусами в Вильнюсе, в частности Tech Park, Tech Loft и Tech Spa, где расположены такие компании, как Google, Bored Panda и Kilo Health. В новом здании предусмотрены жилые помещения, рестораны и бары, а также культурные и учебные заведения.
Американская потоковая платформа Netflix использовала локации Tech Zity для съемок своих шоу, включая документальный сериал The Playlist, который посвящен основателю Spotify Даниэлю Эку.
В Литве построят кампус для техностартапов за $110 млн — крупнейший в Европе (фото)
Сейчас Tech Zity занимает 20 000 м2 и со временем планирует достичь 80 000 м2, с учетом уже существующих проектов, новых кампусов и других локаций.
Несмотря на недавние успехи, Литва все еще далека от того, чтобы стать крупным технологическим центром, который мог бы конкурировать с Великобританией, Францией или Германией. Страна привлекла €222 млн инвестиций в 2022 году, что не так много, по сравнению с западноевропейскими аналогами: британские технологические стартапы привлекли $30 млрд, а их французские коллеги — €13,5 миллиарда.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.