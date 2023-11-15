В ликвидируемые банки в этом году поступило 6,8 млрд грн — Finance.ua

В ликвидируемые банки в этом году поступило 6,8 млрд грн
По состоянию на 1 ноября 2023 г. в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 6 811,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Из них:
- 5 129,8 млн грн — от реализации активов этих банков;
- 732,8 млн грн — от погашения кредитов;
- 401 млн грн — от погашения ценных бумаг;
- 95,9 млн грн — от аренды имущества;
- 451,8 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства
и т. п.).
«За 10 месяцев 2023 года в банки поступило вдвое больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в сумме банкам принесла реализация их имущества. Поступления по этой статье составили более 5 миллиардов гривен. Фонд гарантирования вкладов прилагает максимальные усилия для эффективного управления активами и их реализации. Наша главная цель — получить от этих активов как можно больше средств, чтобы направить их на удовлетворение требований кредиторов банков в соответствии с очередностью», — приводит данные финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.
При этом за октябрь в банки поступило 422,6 млн грн, в том числе от реализации активов — 95,6 млн грн. Из них:
- 31,5 млн грн — АО «Банк Сич»;
- 30,1 млн грн — ПАО «Златобанк»;
- 14,6 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
- 11,7 млн грн — АО «Мегабанк».
Наибольшее количество поступлений в октябре было от погашения ценных бумаг — 237 млн грн. Кроме того, погашение кредитов принесло банкам 63,2 млн грн, аренда имущества — 4,3 млн грн, другие источники (корсчета, исполнительные производства
и т. п.) — 22,5 млн грн.
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