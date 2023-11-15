В ликвидируемые банки в этом году поступило 6,8 млрд грн — Finance.ua

В ликвидируемые банки в этом году поступило 6,8 млрд грн Сегодня 07:34 — Фондовый рынок

В ликвидируемые банки в этом году поступило 6,8 млрд грн

По состоянию на 1 ноября 2023 г. в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 6 811,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из них:

5 129,8 млн грн — от реализации активов этих банков;

732,8 млн грн — от погашения кредитов;

401 млн грн — от погашения ценных бумаг;

95,9 млн грн — от аренды имущества;

451,8 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

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«За 10 месяцев 2023 года в банки поступило вдвое больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в сумме банкам принесла реализация их имущества. Поступления по этой статье составили более 5 миллиардов гривен. Фонд гарантирования вкладов прилагает максимальные усилия для эффективного управления активами и их реализации. Наша главная цель — получить от этих активов как можно больше средств, чтобы направить их на удовлетворение требований кредиторов банков в соответствии с очередностью», — приводит данные финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

При этом за октябрь в банки поступило 422,6 млн грн, в том числе от реализации активов — 95,6 млн грн. Из них:

31,5 млн грн — АО «Банк Сич»;

30,1 млн грн — ПАО «Златобанк»;

14,6 млн грн — АО «Проминвестбанк»;

11,7 млн ​​грн — АО «Мегабанк».

Наибольшее количество поступлений в октябре было от погашения ценных бумаг — 237 млн ​​грн. Кроме того, погашение кредитов принесло банкам 63,2 млн грн, аренда имущества — 4,3 млн грн, другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ) — 22,5 млн грн.

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