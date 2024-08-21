В Кропивницком заработал офис «Сделано в Украине» для поддержки бизнеса: выделено 850 миллионов — Finance.ua

В Кропивницком заработал офис «Сделано в Украине» для поддержки бизнеса: выделено 850 миллионов Сегодня 12:38

В Кропивницком заработал офис «Сделано в Украине» для поддержки бизнеса: выделено 850 миллионов

В Кропивницком заработал региональный офис «Сделано в Украине» для поддержки микро- и малого бизнеса региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сообщается, что в этом офисе предприниматели могут получить информацию, консультации и помощь в оформлении документов, написании бизнес-планов, подаче документов на гранты и другие программы поддержки малого и микробизнеса.

«В этом году на программы поддержки бизнеса мы заложили в бюджет более 45 млрд грн. Это рекордная сумма за последние годы. Для Кировоградской области на этот год предусмотрено 850 млн грн. Наша цель как на региональном, так и общенациональном уровне — изменить структуру экономики и увеличить долю переработки, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств», — сказала Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк отметила, что в Кировоградской области предприниматели уже получили 67 млн ​​грн на реализацию микрогрантов на создание или развитие бизнеса, еще 12 млн грн грантовых средств получили участники боевых действий или их супруги.

«Мы продолжаем открывать офисы „Сделано в Украине“ для малого и микробизнеса в разных регионах Украины. В вашей области таких планируется три — на базе Кропивницкого филиала областного центра занятости, а еще в Александрии и Новоукраинке», — подчеркнула Свириденко.

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